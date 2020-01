O Parlamento do Iraque aprovou este domingo uma resolução que pede ao Governo para acabar com as atividades de tropas estrangeiras no país.

O documento, que não obriga o Governo a cumprir o texto, foi aprovado a pedido do primeiro-ministro iraquiano. Os parlamentares querem ainda que os pedidos de ajuda do Iraque aos Estados Unidos sejam cancelados.

A decisão surge dias depois de Trump ter ordenado matar o general Soleimani, em Bagdade.