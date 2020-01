Jovens obrigam médicos a entrar numa ambulância e a tratar amigo

Um grupo de adolescentes entrou num hospital em Nápoles, Itália, e obrigou vários profissionais de saúde a entrarem numa ambulância e conduzirem até um bairro próximo para ajudarem um jovem que tinha sofrido uma entorse no joelho.

O incidente aconteceu no sábado e foi revelado numa página de Facebook criada para alertar para a violência contra profissionais de saúde.

“Um grupo de jovens entrou nas urgências e levou a equipa médica à força para entrar na ambulância. O veículo chegou ao local e foi imediatamente cercado por um grupo de transeuntes zangados. Ao temerem o pior, os médicos atravessaram a multidão e, para sua surpresa, encontraram um rapaz de 16 anos com uma entorse no joelho”, descreve a publicação na rede social, cita a BBC.

De acordo com o mesmo texto publicado no Facebook, os médicos explicaram ao grupo que o ferimento do jovem não era grave, mas foram novamente ameaçados por se recusarem a transportá-lo para o hospital.

O incidente acabou por ser resolvido depois do jovem de 16 anos receber tratamento para a lesão no local.

Esta segunda-feira, o fundador do grupo do Facebook, Manuel Ruggiero, sugeriu que seja aumentada a segurança em alguns dos hospitais italianos.