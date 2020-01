"Não estamos fora de perigo em Nova Gales do Sul", alerta governadora

Nesta altura há 135 fogos ativos, dos quais 70 continuam por controlar. A situação é particularmente difícil no estado de Nova Gales do Sul. A chefe de governo regional Gladys Berejikilian sublinha que, apesar do alívio das condições meteorológicas, o perigo ainda não passou.

Hoje mais duas pessoas foram dadas como desaparecidas no estado de Nova Gales do Sul.

Pelo menos 24 pessoas morreram e cerca de duas mil casas ficaram destruídas no estado mais populoso, no sudeste da Austrália, onde 135 fogos continuam a arder, incluindo quase 70 por controlar.