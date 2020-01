Irão ataca base aérea norte-americana no Iraque

Pelo menos 10 mísseis iranianos foram lançados, na madrugada desta quarta-feira, contra a base aérea iraquiana de Ain Assad, onde estão posicionadas tropas norte-americanas.

A notícia foi avançada pela televisão estatal do Irão, que descreve esta ação, com mísseis terra-terra, como uma operação de vingança na sequência da morte do general Qassem Soleimani.

Veja abaixo em direto a emissão da SIC Notícias:

Direto

Não há, para já, informações sobre eventuais vítimas e/ou danos materiais, numa altura em que a tensão entre os EUA e o Irão agudiza-se a cada dia.

A agência noticiosa iraniana Fars divulgou um vídeo dos lançamentos.

TRUMP JÁ FOI INFORMADO

O Presidente norte-americano Donald Trump já foi informado sobre o ataque à base aérea norte-americana no Iraque.

A informação foi avançada em comunicado pela porta-voz da Casa Branca, Stephanie Grisham, que refere que Trump está a acompanhar de perto a situação.

MICHAEL REYNOLDS

O general Qassem Soleimani, comandante da força de elite iraniana Al-Quds, morreu na sexta-feira num ataque aéreo contra o carro em que seguia, junto ao aeroporto internacional de Bagdade, capital do Iraque, ordenado pelo Presidente dos EUA, Donald Trump.