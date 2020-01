Irão ataca duas bases militares dos EUA no Iraque

Pelo menos 12 mísseis iranianos foram lançados, na madrugada desta quarta-feira, contra duas bases no Iraque onde estão posicionadas tropas norte-americanas.

A notícia foi avançada pela televisão estatal do Irão, que descreve esta ação, com mísseis terra-terra, como uma operação de vingança na sequência da morte do general Qassem Soleimani.

PENTÁGONO CONFIRMA ATAQUES A DUAS BASES AMERICANAS

O Pentágono confirmou entretanto que "mais de uma dezena de mísseis" iranianos foram disparados contra duas bases em Ain Assad e Arbil, no Iraque, utilizadas pelo exército norte-americano.

Num comunicado citado pela agência France-Presse, pode ler-se que "mais de uma dúzia de mísseis" atingiram duas bases iraquianas utilizadas pelo exército dos Estados Unidos o Departamento de Defesa já anunciou que está a fazer uma "avaliação preliminar dos danos" causados pelo ataque e a planear "a resposta".

Não há, para já, informações sobre eventuais vítimas e/ou danos materiais, numa altura em que a tensão entre os EUA e o Irão agudiza-se a cada dia.

A agência noticiosa iraniana Fars divulgou um vídeo dos lançamentos.

Um outro vídeo, que terá sido gravado por soldados iraquianos, mostra o momento em que os mísseis iranianos atingem a base de Ain Assad.

HELICÓPTEROS AMERICANOS sobrevoam BASE DE AIN AL-ASAD

Já esta noite, segundo a TV estatal iraniana, sirenes foram ouvidas e helicópteros norte-americanos foram vistos a sobrevoar a base iraquiana de Ain Al-Asad, uma das atingidas pelos mísseis iranianos.

TRUMP JÁ FOI INFORMADO E DEVERÁ FALAR AO PAÍS

O Presidente norte-americano Donald Trump já foi informado sobre o ataque à base aérea norte-americana no Iraque.

A informação foi avançada em comunicado pela porta-voz da Casa Branca, Stephanie Grisham, que refere que Trump está a acompanhar de perto a situação.

Na sequência do ataque, os Guardas da Revolução iraniana avisaram os Estados Unidos e aliados regionais contra qualquer retaliação, através de uma declaração divulgada pela agência oficial iraniana IRNA.

"Advertimos todos os aliados dos americanos, que disponibilizaram as suas bases a este exército terrorista, que será atacado qualquer território que constitua um ponto de partida de atos agressivos contra o Irão", referiram os Guardas da Revolução. Israel também foi ameaçado.

A base aérea de Ain Assad está situada na zona ocidental da província de Anbar. Foi a primeira base utilizada pelos forças militares norte-americanas após a invasão do Iraque em 2003 destinada a derrubar Saddam Hussein.

Esta base também é utilizada por militares britânicos.

OS EFEITOS DA MORTE DE SOLEIMANI

O general Qassem Soleimani, comandante da força de elite iraniana Al-Quds, morreu na sexta-feira num ataque aéreo contra o carro em que seguia, junto ao aeroporto internacional de Bagdade, capital do Iraque, ordenado pelo Presidente dos EUA, Donald Trump.