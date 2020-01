Austrália apela aos turistas para que não deixem de visitar o país

Scott Morrison continua a visitar os locais mais atingidos pelos fogos e a pedir aos turistas que não deixem de visitar a Austrália, apesar dos incêndios. O país precisa, mais do que nunca, das receitas do turismo, que representam 3% do produto interno bruto.

O primeiro-ministro australiano, debaixo de uma enorme onda de críticas e acusações, garante que o governo está a fazer tudo o que é possível no combate aos fogos e no apoio às populações mais afectadas.

O chefe do executivo agradeceu a ajuda internacional, que tem chegado ao país, e apelou aos australianos para que mantenham a generosidade que têm demonstrado nos últimos meses.

Muitas organizações não governamentais, e comunidades, têm estado a receber bens: comida, água, roupa e medicamentos, que acabam por não chegar a quem mais precisa ou não são, exactamente, os mais necessários neste momento.

Há milhares de pessoas desalojadas, que perderam tudo.

Alguns, depois de apagados os fogos, regressam ao local onde viviam e onde, agora, não resta praticamente nada.

Para além das casas, carros e bens pessoais, muitas destas pessoas perderam, também, os animais que lhes serviam de sustento.

Os especialistas australianos dizem que, entre animais domésticos, gado e vida selvagem, os fogos terão dizimado mais de mil milhões de animais e que, algumas espécies, podem estar em risco.

Por todo o país, continuam os esforços para salvar os coalas, por exemplo.

E há famílias, como esta destas imagens, que enchem os carros com os pequenos marsupiais para os levarem para os centros de recolha e aos veterinários que o exército, entretanto, espalhou pelas regiões afetadas pelos fogos e onde os coalas estão a ser tratados.