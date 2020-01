Avião com 180 passageiros a bordo despenha-se em Teerão

Um avião da Ukrainian International Airlines, com 180 passageiros, despenhou-se esta madrugada, cerca de oito minutos depois de ter descolado do aeroporto de Teerão, capital do Irão.

A edição online do jornal britânico The Guardian refere que se trata de um Boeing 737-800, que tinha descolado às 6h12 locais (2h12 em Lisboa) e que terá sofrido problemas técnicos.

Um vídeo partilhado nas redes sociais pela agência noticiosa iraniana ISNA mostra o momento da queda do aparelho:

As primeiras indicações não apontam para que haja qualquer ligação entre este acidente e o ataque desta madrugada levado a cabo pelo Irão, que lançou vários mísseis contra bases aéreas norte-americanas no Iraque.