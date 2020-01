Causas do acidente aéreo que causou 176 mortos no Irão continuam por apurar

176 pessoas morreram na queda de um avião ucraniano no irão. O aparelho despenhou-se logo depois da descolagem. A embaixada ucraniana no Irão descartou inicialmente a tese de ataque e disse que se tinha tratado de um problema mecânico. Entretanto, recuou e diz que as causas estão ainda por apurar.