Trump anuncia novas sanções económicas contra o Irão

O Presidente dos Estados Unidos reagiu na tarde desta quarta-feira ao ataque do Irão contra as bases militares no Iraque. Donald Trump confirmou que nenhum soldado morreu e que os estragos nas bases são “mínimos”.

Informa ainda que a resposta à “agressão iraniana” continua a ser avaliada, mas avança já que serão impostas sanções económicas ao país.

Donald Trump garante ainda que, enquanto for Presidente dos Estados Unidos, o Irão “nunca poderá ter armas nucleares”, e apela a um trabalho conjunto para chegar a um acordo com o país de forma a tornar “o mundo num local mais seguro”.