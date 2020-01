Escultura de Trump queimada na Eslovénia

Uma escultura de madeira do Presidente dos Estados Unidos foi queimada hoje na região natal de Melania Trump no norte da Eslovénia, disseram as autoridades locais.

Com quase oito metros de altura, a escultura instalada em 2019 no nordeste do país, mostrava Trump com o característico corte de cabelo, de fato pintado de azul, camisa branca e gravata vermelha.

A escultura tinha o braço direito levantado imitando o gesto da Estátua da Liberdade, em Nova Iorque, e um mecanismo que depois de acionado fazia a figura abrir a boca e mostrar os dentes.

"Como todos os populistas, a estátua tinha duas faces", disse em agosto do ano passado o escultor Tomaz Schleg, autor do trabalho.

"O lado humano é simpático, mas por outro lado é um vampiro", explicava na altura o escultor.

Apesar de a estátua de Trump se ter transformado numa atração turística, os habitantes da zona de Sevnica demonstraram várias vezes descontentamento tendo proposto queimar a peça de madeira no passado dia 31 de outubro ("Dia das Bruxas").

Mais tarde, acabou por ser instalada na cidade de Moravce.

O presidente da câmara local disse hoje que a estátua foi destruída por "incendiários desconhecidos" acrescentando que o ato de vandalismo significa "intolerância contra um projeto artístico".

Não é a primeira vez que um membro da família Trump é esculpido em madeira.

Uma figura em tamanho natural de Manija Knavs, nome de solteira de Melania Trump, primeira dama dos Estados Unidos, foi esculpida em junho de 2019 num tronco de uma árvore na cidade Sevnica.

A população da cidade natal de Melania Trump também mostrou descontentamento pela instalação da escultura.