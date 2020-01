Madame Tussauds separa Harry e Meghan do resto da família real

Um dia depois do príncipe Harry e Meghan Markle anunciarem que se vão afastar da família real britânica, o Museu Madame Tussauds em Londres reagiu e separou o casal dos familiares.

O museu exibe 250 estátuas de cera das grandes figuras do mundo, entre as quais a família real britânica, que agora foi separada.



Victoria Jones

Esta quinta-feira, os media britânicos divulgaram imagens do espaço vazio - onde deveriam estar os duques de Sussex - ao lado da rainha Isabel II, do duque de Edimburgo, e do príncipe William e da mulher, Kate Middleton.

"Assim como resto do mundo, nós também reagimos à surpreendente notícia de que os duques de Sussex vão afastar-se da família real", disse um porta-voz do museu, citado pelo jornal Evening Standard. Steve Davies garantiu ainda que, apesar da mudança, o casal de cera continuará a ter um lugar de destaque no Madame Tussauds de Londres.

Na quarta-feira, o príncipe Harry e Megan Markle anunciaram que vão afastar-se dos títulos da coroa britânica e das obrigações que estes implicam, e que vão começar a trabalhar no sentido de se tornarem financeiramente independentes. Os duques de Sussex disseram que esta foi uma decisão que exigiu meses de ponderação



A decisão fez a capa de todos os jornais britânicos desta quinta-feira, com a menção de que a notícia "caiu como uma bomba" no palácio de Buckingham e deixou a rainha "em fúria".