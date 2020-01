Onda de solidariedade e histórias de sorte no meio da tragédia dos fogos na Austrália

As imagens mostram o esforço de um habitante da Nova Gales do Sul que conseguiu salvar a própria casa dos incêndios.

O homem usou uma mangueira para molhar todas as estruturas de madeira, sobretudo o alpendre, e conseguiu evitar que a habitação ardesse.

As imagens mostram os momentos mais difíceis quando toda a floresta e mato, em redor, ficaram em chamas e a árvore mais próxima desapareceu, consumida pelo fogo. Vêm-se as fagulhas e o fumo, que cobre toda a zona. Mas, passado o pior, a casa conseguiu resistir.

Um outro australiano, que perdeu a casa, em dezembro, acabou por também ter sorte ao ganhar mais de 600 mil euros na lotaria.

O homem, cuja identidade é desconhecida, disse que o prémio era um milagre já que ele e a família, que perderam tudo nos incêndios podem agora respirar de alívio e construir uma casa nova.

Para todos os outros, que não tiveram sorte e ficaram desalojados, o governo de Camberra garante novas linhas de crédito e apoios especiais à reconstrução.

São mais de 2 mil habitações que não resistiram ao fogo e milhares de pessoas que precisam de ajuda.

A selecção australiana de críquete juntou-se aos muitos que decidiram apoiar quem mais precisa.

O capitão, Tim Paine e alguns jogadores, visitaram as zonas mais afectadas pelos incêndios, encontraram-se com os bombeiros que há várias semanas combatem nas frentes de fogo e doaram equipamentos e medalhas para leilões de beneficiência cujas receitas revertem a favor dos que mais precisam, neste momento.

E, em Parkes, uma pequena cidade rural, a mais de 300 quilómetros de Sidney, a câmara municipal decidiu manter o mais famoso festival da região.

Uma homenagem, anual, a Elvis Presley, que junta milhares de pessoas.

Os organizadores do festival garantem que parte das receitas, que todos os anos ascendem a mais de 12 milhões de euros, serão doadas para ajudar no combate aos incêndios e no apoio aos desalojados.