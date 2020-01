Irão assume que avião ucraniano foi confundido com "alvo hostil"

"Erro humano" foi isso que levou à queda do avião ucraniano em que morreram 176 pessoas. A declaração do Irão surgiu esta manhã na televisão estatal do país. Pouco depois, o general da Guarda Revolucionária Islâmica, o homem que estava de serviço na noite da tragédia, falava aos jornalistas, dizendo que assume a total responsabilidade pelo que aconteceu.