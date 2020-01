Homem sobrevive mais de três semanas no gelo do Alasca

Tyson Steele, um norte-americano de 30 anos, decidiu viver numa cabana com o seu cão, no Alasca, desde setembro, mas a experiência não terminou da melhor maneira, quando no mês de dezembro um incêndio destruiu o seu abrigo e deixou-o mais de três semanas, praticamente sem mantimentos, à espera de um resgate, como avança o site da BBC.

Tyson afirmou que poderá ter sido o próprio a causar o incêndio, depois de ter colocado um grande pedaço de cartão no forno a lenha, que utilizava para aquecer a tenda.

Quando se apercebeu do fogo, só teve tempo para recuperar alguns cobertores e a sua arma de fogo, não conseguindo salvar o seu labrador.

Nas duas primeiras noites o norte-americano teve de se abrigar numa gruta de neve, no entanto, de forma a sobreviver às temperaturas negativas do Alasca, improvisou uma tenda feita com os destroços do incêndio.

A falta de notícias alertou os familiares, que avisaram as autoridades.

No vídeo é possível assistir ao momento em que as tropas do Estado do Alasca efetuam o resgate.