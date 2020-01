UE aciona disputa para forçar Teerão a cumprir acordo nuclear

França, Alemanha e Reino Unido acionaram esta terça-feira um mecanismo de resolução de disputas para forçar o Irão a cumprir os compromissos assumidos no acordo nuclear assinado em 2015, num processo que será supervisionado pela União Europeia (UE).

"Recebi hoje uma carta dos ministros dos Negócios Estrangeiros de França, Alemanha e Reino Unido para que o cumprimento dos compromissos do Irão no âmbito do Plano de Ação Conjunto Global seja levado à comissão conjunta para avaliação através do Mecanismo de Resolução de Disputas", previsto no acordo nuclear iraniano, informa em comunicado o chefe da diplomacia europeia, Josep Borrell.