Vídeo mostra que avião ucraniano foi atingido por dois mísseis iranianos

O jornal New York Times confirmou esta terça-feira a veracidade de um vídeo onde se vê o avião comercial ucraniano a ser abatido por dois mísseis e não apenas por um, como até agora se acreditava.

As imagens são de uma câmara de segurança e mostram os dois mísseis a serem disparados.

O primeiro míssil, disparado a cerca de 13 quilómetros de distância, acerta no avião, mas a aeronave consegue manter-se no ar. Alguns segundos depois, é lançado um segundo míssil e o avião, em chamas, acaba por cair. As 176 pessoas que seguiam a bordo perderam a vida.

O Irão já admitiu ter abatido o avião ucraniano acidentalmente.