Presidente da Rússia já propôs um novo primeiro-ministro

O Presidente russo já propôs ao Parlamento um novo primeiro ministro, depois do Governo ter anunciado esta quarta-feira a demissão. O nome apresentado por Vladimir Putin foi o de Mikhail Mishustin, o atual chefe do Serviço Federal de Impostos da Rússia.

A informação foi avançada pelo Sputnik, que garante que Mishustin já aceitou a proposta do Presidente russo e que o Parlamento federal vai discutir já esta quinta-feira o nome para primeiro-ministro.

"O conselho da 'Duma Federal' corrigiu a agenda para a16 de janeiro, para considerar a candidatura a primeiro-ministro."

Esta nomeação surge na sequência do anúncio surpresa da demissão de Medvedev, há oito anos no cargo de primeiro-ministro, que se seguiu ao discurso sobre o estado da nação esta manhã, onde o Presidente russo anunciou reformas constitucionais.

Na chefia do serviço federal de impostos desde 2010, a designação de Michoustin está a ser considerada inesperada. No entanto, sempre foi considerado um eficaz alto funcionário no decurso do seu trajeto.

"Pôs em prática o melhor sistema de cobrança de impostos do mundo", afirmou a televisão estatal Rossiya-24, citada pela Lusa.