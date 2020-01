Mulher com demência sobrevive seis dias no carro coberto de neve

Uma norte-americana de 68 anos que sofre de demência foi encontrada com vida seis dias depois do seu desaparecimento. Estava no banco de trás do seu veículo, parado a cerca de 140 metros de uma estrada e coberto de neve.

O carro de Paula Beth James foi avistado pela equipa que fazia buscas de helicóptero numa operação que durava há mais de 100 horas.

A equipa de resgate encontrou-a vestida com umas calças de ganga e um casaco e tapada com os tapetes do veículo. Segundo o Washington Post, junto à norte-americana encontrava-se uma garrafa de água vazia.

A mulher, severamente desidratada e com lesões devido ao frio, foi transportada para o hospital, onde está a recuperar.