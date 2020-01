Isabel dos Santos, marido e pai investigados no Mónaco

A justiça do Mónaco está a investigar Isabel dos Santos, o marido e o pai, José Eduardo dos Santos, há vários meses.

A notícia é avançada pelo jornal Expresso, que adianta que os três são suspeitos de branqueamento de capitais. Em causa estão montantes elevados depositados em bancos sediados no Mónaco.

Recentemente, Isabel dos Santos foi também acusada de prejudicar o Estado angolano em mais de mil milhões de euros. No final do ano passado, o tribunal arrestou as contas bancárias e a participação da empresária em nove empresas.