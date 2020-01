Hoje no Jornal da Noite

No Jornal da Noite da SIC deste domingo, vai ser revelado como a filha do ex-Presidente de Angola fez chegar pelo menos 115 milhões de dólares dos cofres da Sonangol a uma sociedade do Dubai controlada por pessoas próximas de Isabel dos Santos.

Mais informações em expresso.pt e no Jornal da Noite da SIC deste domingo.