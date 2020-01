Regina Duarte deverá ser a próxima Secretária da Cultura no Brasil

Regina Duarte e Jair Bolsonaro encontraram-se esta segunda-feira. A fotografia que regista o momento foi partilhada pelo presidente brasileiro, que garantiu que ambos tiveram uma boa conversa sobre o futuro da cultura no Brasil e que iniciaram um "noivado" com possíveis frutos para o país.

Regina Duarte confirmou o compromisso. Usando a mesma linguagem, a atriz disse que está "noivando" com o Governo, propondo-se a pacificar a relação da classe artística com o Executivo. Esta quarta feira, a atriz vai a Brasília para conhecer melhor o funcionamento da Secretaria da Cultura. Só depois disso é esperada a decisão final, ainda que a artista já tenha revelado a amigos que tenciona aceitar o convite do Presidente brasileiro.

Apoiante assumida de Jair Bolsonaro, Regina Duarte foi a escolhida pelo Chefe de Estado para substituir Roberto Alvim, o ex-secretário da Cultura, demitido na semana passada, depois de ter parafraseado um discurso do ministro da Propaganda de Hitler.

A indicação de Regina Duarte já foi criticada por alguns companheiros de classe. Irónico, o ator Lima Duarte refere-se à novela em que contracenou com a atriz, Roque Santeiro, para comentar que o Brasil tem agora "Sinozinho Malta na Presidência e a Viúva Porcina na Cultura".