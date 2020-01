"Holocausto de Auschwitz significa o que há de pior na Humanidade"

Lembrar o Holocausto e lutar contra o antissemitismo, é o lema do Fórum que se reuniu esta quinta-feira no Yad Vashem - museu do Holocausto de Jerusalém. Quarenta e nove líderes mundiais, entre eles o Presidente português, Marcelo Rebelo de Sousa, reuniram-se em Israel para lembrar a libertação de Auschwitz que teve lugar há, exatamente, 75 anos.