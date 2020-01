Mais de dois terços dos países do mundo retrocederam no combate à corrupção

Mais de dois terços dos países, juntamente com muitas das economias mais avançadas do mundo, estão estagnados ou mostram sinais de retrocesso nos seus esforços de combate à corrupção, revela um relatório hoje divulgado em Berlim, Alemanha.

Segundo o Índice de Perceção de Corrupção (CPI na sigla em inglês) de 2019 da organização não-governamental Transparency International (TI), um "número impressionante de países está a mostrar pouca ou nenhuma melhoria no combate à corrupção".

A análise do CPI constata que os "países em que as eleições e o financiamento de partidos políticos estão abertos a influência indevida de interesses pessoais são menos capazes de combater a corrupção".

"A frustração com a corrupção do Governo e a falta de confiança nas instituições indicam a necessidade de maior integridade política" , salientou Delia Ferreira Rubio, presidente da organização não-governamental Transparency International.

O Índice de Perceção de Corrupção classifica 180 países e territórios pelos seus níveis percetíveis de corrupção no setor público, com base em 13 avaliações de especialistas e inquéritos de executivos empresariais.

"Os Governos devem abordar com urgência o papel corrupto do dinheiro no financiamento de partidos políticos e a influência indevida que ele exerce nos nossos sistemas políticos", acrescentou Ferreira Rubio.