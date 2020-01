"As nossas exigências foram completamente ignoradas"

O final do Fórum Económico Mundial em Davos foi marcado pelo protesto climático e críticas à ativista de 17 anos.

Greta alertou mais uma vez as figuras políticas e empresas para a necessidade de agir para travar as alterações climáticas. Já Donald Trump apelidou os ativistas ambientais de profetas da desgraça, com o secretário do tesouro norte-americano a sugerir a Greta que fosse estudar economia.

Greta mostra-se indiferente às críticas, apenas lamentando que as exigências pedidas ao Fórum não tenham sido reconhecidas.

