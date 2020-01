Sobrevivente regressa a Auschwitz 75 anos depois

Mais de 75 anos depois, Jona Laks regressou a Auschwitz, o mais conhecido campo de extermínio nazi durante a II Guerra Mundial. Agora com 90 anos, a sobrevivente recordou o cheiro a carne queimada durante a visita ao crematório, onde mais de um milhão de pessoas foram queimadas vidas.

"Vi faíscas a sair da chaminé e senti o cheiro da carne queimada. Assim que me aproximei, percebi que algo ia acontecer. Comecei a chorar", Jona Laks recordou o dia em que chegou ao campo de extremínio, de onde seria salva alguns meses mais tarde.

Os nazis assassinaram mais de um milhão de pessoas em Auschwitz, a maior parte das vítimas eram judeus. Seis milhões de judeus foram mortos no Holocausto.

De acordo com a agência Reuters, Jona Laks tinha 14 anos quando chegou ao campo de extermínio, em 1944, com a gémea Miriam e a irmã mais velha Chana. Vinham do gueto judeus de Lodz, na Polónia.

A sobrevivente regressou a Auschwitz como convidada de honra para participar na cerimónia, desta segunda-feira, que assinalou o 75º aniversário da libertação pelas tropas aliadas do campo, no Memorial de Auschwitz-Birkenau. Jona Laks viajou de Israel até à Polónia com a neta.