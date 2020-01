As forças armadas sírias tomaram o controlo de uma cidade no sul da província de Idlib, no noroeste da Síria.

As imagens da televisão publica mostram os soldados a avançarem por várias ruas e casas da região.

Representa um avanço significativo para as forças lideradas pelo Presidente Bashar Al-Assad, que quer recuperar o território dominado por milícias ligadas à Al-Qaeda e movimentos rebeldes.

O conflito armado na Síria começou em 2011.