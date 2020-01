Jornalista norte-americana suspensa após publicação sobre Kobe Bryant

Uma jornalista do Washington Post foi suspensa esta semana, depois de divulgar nas redes sociais um artigo sobre Kobe Bryant.

Em causa está a partilha no Twitter de um artigo de 2016, que fala sobre os alegados abusos sexuais que Kobe Bryant cometeu. O artigo inclui várias entrevistas de 2003, tanto a polícias, como à alegada vítima e ao basquetebolista.

Felicia Sonmez não escreveu o artigo e divulgou-o sem qualquer comentário, numa altura em que as redes sociais ainda choram a morte do basquetebolista norte-americano.

Twitter

Segundo a BBC, por causa da publicação, Felicia Sonmez recebeu ameaças de morte. A própria divulgou, na segunda-feira, uma imagem da sua conta pessoal de e-mail com as ameaças.

Felicia Sonmez revelou a situação ao Washington Post, que pediu para apagar os tweets. Depois disto, o jornal anunciou que a mulher ia ficar suspensa até perceber se as publicações violaram a política da empresa.

Kobe Bryant e a filha de 13 anos, Gianna, estão entre as nove vítimas mortais da queda de um helicóptero, no domingo, em Los Angeles.

O basquetebolista é considerado um dos melhores da história, tendo ganho cinco campeonatos da NBA e duas medalhas olímpicas de ouro durante uma carreira de 20 anos.

Em 2003, no início da carreira, Kobe Bryant foi acusado de abusos sexuais por uma jovem de 19 anos. O processo não avançou porque a alegada vítima recusou-se a testemunhar em tribunal. O basquetebolista negou várias vezes as alegações, mas mais tarde pediu desculpa e fez um acordo fora do tribunal.

