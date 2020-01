Indonésia oferece recompensa a quem tirar pneu do pescoço de crocodilo 

Uma província da Indonésia está a oferecer uma recompensa a quem conseguir remover o pneu preso há vários anos no pescoço de um crocodilo selvagem. De acordo com a agência de notícias Antara, o animal de quatro metros carrega o pneu desde 2016, quando foi visto pela primeira vez no rio Palu.

O crocodilo sobreviveu, há dois anos, a um terramoto e um tsunami, mas o pneu não saiu do pescoço. Foi agora lançado o desafio - destinado apenas a corajosos - pelo escritório de Conservação de Recursos Naturais de Celebes Central, que tem receio que o réptil possa morrer estrangulado.

Não são conhecidos os detalhes da recompensa. Segundo a Antara, citada pela CNN, houve tentativas anteriores de remover o pneu com recurso a vários métodos, mas que terminaram sem sucesso.

Antara Foto Agency