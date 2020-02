As várias surpresas que poderão sair do caos das primárias democratas nos EUA

Brendan McDermid

O mergulho de Biden e a "ultrapassagem pela direita" de Buttigieg a Sanders

Pete Buttigieg surge como a figura que marca este arranque do 'caucus' democrata no Iowa, considerado um importante marco nas escolhas dos democratas e um "trampolim" para as Primárias do no partido Democrata dos EUA que começa agora a escolher o concorrente de Donald Trump nas eleições Presidenciais deste novembro.

Com apenas 38 anos e praticamente desconhecido fora dos EUA, o candidato que assume a liderança dos resultados ainda provisórios destas eleições primárias é gay, veterano da Marinha norte-americana e, até há poucas semanas, mayor de South Bend, cidade do estado do Indiana, no Centro-Oeste americano, com pouco mais de 100 mil habitantes.

Agora surge à frente até de Bernie Sanders, o senador independente do Vermont, judeu e considerado o grande representante da ala esquerda dos democratas que perdeu para Hillary Clinton a última candidatura à Casa Branca, mas que, nos últimos meses tem ganho o voto dos jovens norte-americanos.

Pete Buttigieg surge, assim, em 1.º lugar à frente de Elizabeth Warren e até de Joe Biden, nº. 2 de Barack Obama na Casa Branca, tido até aqui como o grande favorito, à frente nas últimas sondagens nos EUA, mas que, nos resultados provisórios do 1.º estado a votar, mergulha ao 4.º lugar

Caucus do estado do Iowa revelou-se um fiasco e "desastre absoluto" para Trump

Cinco horas depois do início da votação, o Partido Democrata continuava sem divulgar os resultados, com a organização a falar de "incoerências na compilação" e na necessidade de garantir "dados fidedignos", desmentindo qualquer irregularidade, como avançado pelo campo do Presidente norte-americano.

Donald Trump que voltou às redes sociais para ironizar sobre os atrasos na divulgação dos resultados do 'caucus' democrata no Iowa:

"Nada funciona, exatamente como quando eles governavam o país", afirmou Donald Trump, numa mensagem publicada na rede social Twitter, aproveitando para fazer uma referência direta ao "Obamacare", a reforma do sistema de saúde que foi uma das bandeiras do seu antecessor o democrata Barack Obama.

A maratona eleitoral que vai determinar, ao longo dos próximos meses, os candidatos à Presidência dos Estados Unidos arrancou na segunda-feira no pequeno estado rural do Iowa (centro-oeste), com a realização dos 'caucus' (assembleias locais de eleitores) democrata e republicano.

Citado pela agência de notícias norte-americana Associated Press (AP), o líder do partido no Estado do Iowa, Troy Price, afirmou que os atrasos verificados não são resultado de um ato de pirataria ou de intrusão.Na segunda-feira, os eleitores do Iowa deslocaram-se a cerca de 1.600 locais (por exemplo, escolas, ginásios, bibliotecas ou igrejas) para participarem em assembleias de cidadãos e para escolherem o seu candidato.

Ao contrário do que acontece numas eleições primárias, em que um eleitor deposita o respetivo voto numa urna, num 'caucus' os eleitores discutem, trocam argumentos e dividem-se em grupos de apoio a candidatos.

Apesar da ausência de resultados, alguns candidatos à nomeação democrata já prestaram declarações a antecipar uma possível vitória.