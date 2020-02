Forte precipitação está a atingir a Austrália nos últimos dias, provocando cheias ao longo do território. As autoridades assumem que as chuvas ajudam os bombeiros no combate aos incêndios, no entanto lamentam as consequências que daí advêm.

Shane Fitzsimmons, Comissário dos Bombeiros de Nova Gales do Sul, garante que as autoridades estão conscientes dos resultados que as chuvas podem trazer.