A Rússia acusa os Estados Unidos de provocar a Venezuela e insiste num diálogo sem condições para resolver a atual crise.

As acusações do aliado de Caracas foram feitas pelo chefe da diplomacia de Moscovo, em resposta à viagem do líder da oposição a Washington.

Juan Guaidó assistiu ao discurso de Trump sobre o Estado da União e recebeu um aplauso de pé. Donald Trump foi o primeiro líder internacional a reconhecer Juan Guaidó como Presidente Interino da Venezuela.