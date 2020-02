Líder supremo do Irão quer que país se torne forte para acabar com "ameaças do inimigo"

O líder supremo do Irão, o ayatollah Ali Khamenei, apelou hoje ao país para se tornar suficientemente "forte" para enfrentar as "ameaças do inimigo" e evitar uma guerra.

"Devemos tornar-nos fortes para que não haja guerra, ficar fortes para acabar com as ameaças do inimigo", declarou Khamenei, sem precisar a que "inimigo" se referia.

"Não queremos ameaçar ninguém (...) é para enfrentar as ameaças, manter a segurança do país", adiantou diante de oficiais superiores e outros elementos da força aérea iraniana, segundo declarações transmitidas pela televisão estatal.

Na rede social Twitter, Khamenei salientou que a força aérea da República Islâmica tem vindo a melhorar e "agora está a construir aviões", considerando que "as sanções são crimes, mas podem transformar-se numa oportunidade".

Na sequência de um ataque norte-americano que matou a 03 de janeiro em Bagdad o poderoso general iraniano Qassem Soleimani, Teerão e Washington registam um novo aumento de tensão.

O Irão retaliou disparando a 08 de janeiro mísseis balísticos contra bases com soldados norte-americanos no Iraque, sem causar mortos.

A escalada é a última entre os dois países inimigos, cujas relações se deterioraram significativamente depois da retirada unilateral de Washington em maio de 2018 do acordo internacional sobre o nuclear iraniano.

Os Estados Unidos restabeleceram então uma série de sanções contra o Irão, no âmbito de uma campanha de "pressão máxima" contra a República Islâmica.

Reagindo às sanções que asfixiam a sua economia, o Irão anunciou em maio de 2019 que iria deixar gradualmente de respeitar compromissos no quadro do acordo concluído em 2015 em Viena e assinado também pelo Reino Unido, França, Alemanha, Rússia e China.