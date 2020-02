Irão vai lançar satélite de observação científica

O Irão irá lançar "nas próximas horas" um novo satélite de observação científica, anunciou hoje o ministro das Telecomunicações.

"A contagem decrescente começou para o lançamento do #Zafar_Satellite nas próximas horas", disse o ministro, Mohammad Javad Azari Jahromi, no Twitter.

O chefe da agência espacial iraniana, Mortèza Bèrari, indicou a 01 de fevereiro à AFP que a construção do satélite Zafar "começou há três anos, com a participação de 80 cientistas iranianos".

O programa de satélites da República Islâmica tem preocupado os países ocidentais, mas Bèrari assegurou que o Irão defende "o uso pacífico do espaço" e que todas as suas atividades "no domínio espacial são transparentes".

O aparelho, com 113 quilogramas e capaz de realizar 15 voltas completas à Terra por dia, deve ser colocado em órbita a 530 quilómetros da Terra pelo foguetão Simorgh, acrescentou Bèrari, precisando que o satélite foi concebido para estar operacional "mais de 18 meses".

A sua principal missão será "recolher imagens", disse, enfatizando as necessidades do Irão nesta área, em particular para estudar e prevenir terramotos e desastres naturais e desenvolver a sua agricultura.

"Este é um novo passo para o nosso país" disse Bèrari, lembrando que, no ano passado, o Irão já havia conseguido colocar um satélite em órbita a 250 quilómetros da Terra.