Pelo menos oito mortos em dois tiroteios na Alemanha

Pelo menos oito pessoas morreram e cinco ficaram feridas com gravidade, esta quarta-feira, em dois tiroteios em bares na cidade alemã de Hanau, perto de Frankfurt, no centro do país.

O primeiro tiroteio ocorreu num bar de fumadores de cachimbo de água (shisha), após o qual houve um segundo num estabelecimento similar, refere a polícia local no Twitter:

Imagens do aparato policial estão a ser partilhadas nas redes sociais.

Testemunhas dizem que o atacante começou a disparar numa praça do centro da cidade, a partir de um veículo negro.

Os meios de comunicação social alemães falam ainda num terceiro tiroteio em Lamboy. Não se sabe se os ataques estão relacionados.

As motivações dos ataques são ainda desconhecidas.