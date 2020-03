Elizabeth Warren desiste da candidatura às presidenciais nos EUA

A senadora Elizabeth Warren desistiu esta quinta-feira da corrida democrata às presidenciais nos Estados Unidos da América, de acordo com os media norte-americanos, que citam uma fonte próxima da ex-candidata.

A desistência acontece depois da "Super Terça-Feira", na qual a candidata não conseguiu ganhar em nenhum dos 14 estados onde se votou para nomear o candidato democrata às eleições de novembro.

A senadora do Massachusetts ainda não anunciou o apoio a Bernie Sanders ou Joe Biden, os restantes candidatos na corrida democrata. No entanto, segundo a agência Associated Press, Warren falou com ambas as campanhas, recentemente, e estará agora a decidir quem vai apoiar.

Com a saída da senadora, terminam as hipóteses dos democratas em levar uma mulher à corrida com o Presidente Donald Trump.

O anúncio de Elizabeth Warren surge após o multimilionário Michael Bloomberg desistir da corrida à Casa Branca e anunciar o apoio da Joe Biden, o ex-vice-presidente da Barack Obama.

