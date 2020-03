Os confrontos no Parlamento turco após críticas sobre a ofensiva na Síria

Os deputados turcos envolveram-se em confrontos esta quarta-feira, depois de um opositor criticar o Presidente Erdogan sobre a intervenção militar da Turquia na Síria.

As imagens mostram vários deputados a lutar entre si e outros tantos a tentar acabar com os confrontos.

De acordo com a BBC, o deputado da oposição Engin Ozkoc acusou o Presidente turco de desrespeitar os soldados do país e disse que era irresponsável enviar as tropas para a guerra sem apoio aéreo.

O chefe de Estado tem também feito várias críticas à oposição, acusando-os de traição.

A Turquia, que apoia certos grupos rebeldes, está a deslocar soldados para a vizinha Síria, principalmente na província de Idlib, a última grande fortaleza jihadista e rebelde que o Governo sírio está a tentar recuperar.

Mas, no último mês, pelo menos 50 soldados turcos foram mortos na ofensiva, o que aumentou a tensão política no país.