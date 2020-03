Hotel que albergava pessoas em quarentena desabou na China

Dezenas de pessoas estão sob os escombros de um hotel que se desmoronou este sábado na cidade de Quanzhou, província de Fujian, na China, informaram as autoridades locais.

De acordo com um comunicado do governo local de Fujian, citado pela agência France-Presse, o hotel "Xinjia" desabou por volta das 19:30 locais (11:30 em Lisboa) e mais de 30 pessoas já foram resgatadas.

Não há, para já, registo de vítimas mortais.

A unidade hoteleira, que tem 80 quartos, estava a ser utilizada para albergar pessoas que estavam em quarentena por terem estado em contacto com pacientes infetados com o Covid-19, de acordo com os jornais The Beijing News e Le Quotidien du Peuple.

XIAO FAN

Um funcionário do hotel citado pelo Beijing Youth Daily revelou que o dono do hotel tinha realizado “construções na fundação” do edifício antes do colapso, mas não deu mais detalhes.

Na China, o local onde o coronavírus surgiu em dezembro, já confirmou mais de 80 mil casos de Covid-19, a doença provocada pelo novo coronavírus.

Última atualização às 16h42