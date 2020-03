Ataque dos talibãs fez mais de 20 mortos entre polícias e militares afegãos

Pelo menos 24 polícias e soldados afegãos foram abatidos por insurgentes na província de Zaboul, no sul do Afeganistão, disseram as autoridades da região controlada por forças talibãs.

"Às 03:00 (22:30 em Lisboa), 24 membros da polícia e do Exército Nacional Afegão foram mortos por seis infiltrados no corpo policial na altura em que se encontravam a dormir, em Qalat", a capital da província de Zaboul", disse o governador Rahmatullah Yarmal.

O chefe do conselho provincial, Ata Jan Haq Bayan confirmou o balanço de vítimas acrescentando que os atacantes têm ligações aos talibãs.