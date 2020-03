Enquanto grande parte do mundo está fechado em casa, no norte da Finlândia é tempo de sair à rua, ou pelo menos espreitar à janela, para ver um espetáculo da natureza.

As Luzes do Norte ou as Auroras Boreais chegam com a primavera ao norte da escandinávia, pelos ventos solares no Círculo Polar Ártico. Imagens captadas na sexta-feira, na capital da Lapónia, durante a gravação de um vídeoclip.