Putin apoia um corte da produção de petróleo em 10 milhões de barris por dia

O Presidente russo, Vladimir Putin, disse esta sexta-feira que apoia uma redução da produção petrolífera em cerca de 10 milhões de baris por dia, para responder à queda dos preços.

A sua declaração de hoje foi divulgada no portal do Kremlin na Internet e surge um dia depois de o homólogo norte-americano, Donald Trump, ter divulgado uma mensagem na rede social Twitter, segundo a qual estava esperançado que sauditas e russos reduzissem a produção neste montante, ou até mesmo em 15 milhões.

No mês passado, a Federação Russa declinou continuar com a redução da produção na reunião do designado OPEP+, grupo que junta os membros da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) com outros produtores, como a Federação Russa.

A decisão tinha então sido vista como uma tentativa de prejudicar os produtores norte-americanos do petróleo de xisto, puxando os preços ainda mais para baixo do que já estavam devido à pandemia de covid-19.

Hoje, Putin disse que a Federação Russa está "pronta para acordos com parceiros e no quadro desse mecanismo OPEP+) e para cooperar com os EUA nesta questão".

Putin disse também que "acredita que é necessário combinar esforços para equilibrar o mercado e reduzir a produção, em resultado desses esforços continuados".