Incêndio perto de Chernobyl provoca aumento da radioatividade

A Ucrânia assinalou este domingo um aumento da radioatividade, devido a um fogo florestal declarado no sábado na zona de exclusão que rodeia a central de Chernobyl, onde em 1986 ocorreu o pior acidente nuclear da história.

"Há más notícias, a radioatividade é superior à normal no centro do incêndio", declarou no Facebook Yehor Firsov, responsável pelos Serviços de Inspeção Ecológica da Ucrânia. Firsov acompanhou a mensagem com um vídeo, demonstrando um contador Geiger que revela um nível de radioatividade 16 vezes superior ao normal.