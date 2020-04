A Grécia colocou em quarentena um segundo campo de refugiados, depois de um afegão, com 53 anos, ter testado positivo à covid-19.

A confirmação foi dada pela ministra da Imigração grega.

O infetado foi transferido para um hospital, em Atenas. Vivia no campo de Malakasa com a família, e com outras centenas de refugiados que estão a fazer testes de despistagem de covid-19.

Durante duas semanas o campo ficará fechado, com reforço policial, para assegurar que o isolamento é cumprido.