As imagens da Super Lua Rosa

Na noite desta terça-feira o céu esteve mais brilhante do que o habitual devido à Super Lua "Rosa". O nome é apenas simbólico e serve para assinalar a Lua Cheia que acontece com a chegada da primavera no hemisfério norte.

Estima-se que durante este fenómeno a Lua se tenha aproximado a uma distância de 356.906.557 Km da Terra. Esta quarta-feira, continuará a parecer maior do que o habitual.

A próxima Super Lua, e a última de 2020, está prevista para 7 de maio. No ano passado, o fenómeno aconteceu pela última vez em março.