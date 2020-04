Obras de recuperação da Catedral de Notre Dame paradas por causa da pandemia de coronavírus

As obras de reparação, que neste momento implicam a remoção urgente de mais de milhares de barras metálicas, colocadas logo depois do fogo, mas que estão a pôr em perigo a velha Catedral, estão paradas por causa da pandemia de coronavírus.

A remoção dos andaimes, que deveria ter começado em março, é urgente porque o metal fundiu-se com a parte central da catedral. Mas como o estado de emergência foi decretado até 11 de maio, há que esperar, pelo menos, dois meses.

Os peritos dizem que recuperar Notre Dame vai demorar 4 anos, na melhor das hipóteses. Emmanuel Macron quer garantir que a Catedral fica pronta a tempo dos Jogos Olímpicos de 2024, que se realizam em Paris.

Um ano após o incêndio, a polícia francesa tem três teorias sobre o poderá ter provocado o incêndio que, a 15 de abril de 2019, destruíu um dos mais conhecidos monumentos de todo o mundo.

Uma beata de cigarro mal apagada, um curto-circuito no sistema elétrico dos sinos da flecha, ou o mau funcionamento de um elevador, podem ter sido responsáveis pelo início do fogo que, há um ano, deixou Paris sem a mais importante, e mais icónica de todas as catedrais.

Nestes 12 meses, já foram angariados perto de mil milhões de euros para financiar as obras de renovação da catedral, com doações de mais de 350 mil pessoas e da maior parte das grandes empresas francesas.

