Desertor da Coreia do Norte eleito deputado em Seul

Um antigo diplomata norte-coreano foi eleito deputado nas eleições gerais da Coreia do Sul, tornando-se o primeiro desertor de Pyongyang a conseguir um lugar no Parlamento de Seul.

Thae Yong Ho, ex-embaixador da Coreia do Norte em Londres, desertou com a família em 2016 e foi agora eleito deputado em representação do distrito de Gangnam, Seul.

"A República da Coreia (Coreia do Sul) é a minha terra e Gangnam a minha cidade" disse Thae durante a campanha eleitoral agradecendo aos habitantes da zona e cantando o hino nacional sul-coreano.

Thae concorreu às eleições pelas listas do Partido da União Futura, da oposição.

O Partido Democrático, conservador, venceu as eleições cuja campanha ficou marcada pelas medidas de combate à pandemia de coronavírus (covid-19), tendo os temas relacionados com a Coreia do Norte ficado em segundo plano.

A deserção de altos quadros da Coreia do Norte para a Coreia do Sul não é frequente, apesar de 33 mil cidadãos norte-coreanos terem fugido do regime de Pyongyang nas últimas duas décadas.

A maior parte dos desertores são oriundos das zonas agrícolas marcadas pela carestia e más condições de vida.

Thae decidiu fugir porque não quis que os filhos "vivessem vidas miseráveis" na Coreia do Norte.

Outro dos motivos que determinou a deserção do ex-diplomata foi a execução de quadros do regime ordenada pelo líder Kim Jong Un.

Para a Coreia do Norte, Thae é apontado como "lixo humano" e um criminoso que roubou dinheiro público.