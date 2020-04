Joe Biden vence sufrágio no estado de Wyoming

O ex-vice-Presidente dos Estados Unidos Joe Biden venceu neste domingo o 'caucus' democrata para as Presidenciais de novembro no estado de Wyoming, sufrágio que decorreu via correio devido à pandemia de covid-19.

O Partido Democrata revelou que Biden venceu com 72,2%, com o qual obteve dez delegados, enquanto Bernie Sanders alcançou 27,8% dos votos, que representa quatro delegados.No entanto, Sanders já desistiu da corrida pela candidatura democrática à Casa Branca no dia 08 de abril e já apresentou o seu apoio a Joe Biden.

O prazo para a votação, que foi realizada pelo correio, foi prorrogado depois de inicialmente ter sido fixado até 04 de abril

O 'caucus', assembleia de eleitores que exprimem publicamente a sua escolha de candidato, é um sufrágio que difere das eleições primárias apenas nos procedimentos, mas ambas tem o mesmo fim.Três estados -- Iowa, Nevada e Wyoming -- e quatro territórios americanos -- Guam, Ilhas Marianas do Norte, Samoa Americana e Ilhas Virgens dos Estados Unidos -- têm 'caucus'.

Neste domingo, Joe Biden publicou uma mensagem na sua conta na rede social Twitter sobre as mortes causadas pelo coronavírus no país, que já ultrapassaram os 40.000 óbitos.

Na mensagem, Biden disse que ele e mulher, Jill Biden, têm nas suas orações os entes queridos das mais de 40.000 pessoas que perderam a vida devido à pandemia de covid-19, que é provocada pelo novo coronavírus.

"Este é um dia solene para a nossa nação e haverá dias mais difíceis pela frente, mas se nos unirmos, vamos superar isto", disse o ex-vice-Presidente de Barack Obama (2009-2017).

Também neste domingo, a estação de rádio pública NPR revelou que Tara Reade, que fazia parte da equipa júnior do escritório de Biden quando este era senador, o acusou de a agredir sexualmente em 1993, embora o gabinete da campanha do líder democrata negue essa alegação e afirme que este incidente "não aconteceu".

A NPR disse que Tara Reade, agora com 56 anos e que reside na Califórnia, alega ter apresentado uma queixa há pouco mais de uma semana à Polícia do Distrito de Columbia, depois de alegar que estava preocupada com a sua segurança após ser vítima de "assédio na Internet".

A estação de rádio acrescentou que obteve a confirmação da queixa de uma fonte policial e que solicitou o documento completo, mas esclareceu que, embora a investigação esteja aberta, o prazo para processar a denúncia de um suposto ataque expirou.

Em abril do ano passado, Amy Lappos acusou Biden de tocá-la de forma inadequada, embora "não sexualmente", durante um evento de arrecadação de fundos em 2009.

A revelação ocorreu dias depois de a ex-congressista do estado de Nevada, Lucy Flores, ter acusado o ex-vice-Presidente de beijá-la sem consentimento na cabeça durante a campanha para as eleições legislativas e estaduais de 2014.