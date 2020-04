Sérgio Moro, ministro da Justiça do Brasil, anuncia demissão

A Folha de São Paulo avança que o ministro da Justiça brasileiro anunciou esta sexta-feira a sua demissão, depois do Presidente Jair Bolsonaro ter exonerado o diretor-geral da Polícia Federal.

Sérgio Moro tinha ameaçado sair do Governo de Bolsonaro se Maurício Valeixo fosse afastado do cargo. Segundo a publicação brasileira, o contexto em que ocorreu a exoneração terá sido decisivo.

A exoneração do diretor-geral da Polícia Federal brasileira foi publicada com as assinaturas eletrónicas de Bolsonaro e Moro, mas de acordo com a Folha, o ministro da Justiça não assinou a medida formalmente nem foi avisado oficialmente.

Moro liderou uma investigação anti-corrupção que dinamitou o "establishment" político da América Latina, e levou à detenção do ex-Presidente brasileiro Lula da Silva, assim como implicou quatro antigos presidentes do Peru.

Em atualização