Televisão estatal norte-coreana divulga mensagem em nome de Kim Jong-un

A televisão da Coreia do Norte divulgou esta segunda-feira uma mensagem em nome do líder Kim Jong-un, que não aparece em público desde o dia 11 de abril e que já falhou duas das mais importantes cerimónias oficiais, incluindo as comemorações do nascimento do avó e fundador do regime de Pyongyang.

A ausência levantou dúvidas sobre o estado de saúde de Kim Jong-un após ter sido denunciado que o líder teria sido submetido a uma cirurgia cardiovascular.

Na mensagem agora divulgada, a televisão estatal diz que o líder agradece aos trabalhadores de uma estância turística à beira-mar, depois de um conselheiro sul-coreano afirmar que Kim Jong-un lá está hospedado desde 13 de abril.