O Presidente dos Estados Unidos diz que a informação sobre o estado de saúde de Kim Jong-un transmitida pelos media norte-americanos é falsa e incorreta.

Donald Trump garante que a notícia foi avançada com base num “documento falso forjado pela CNN”. O Presidente diz ainda que os EUA mantêm uma boa relação com a Coreia do Norte e espera que o seu líder “esteja bem”.