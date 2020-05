Medidas de restrição começam a ser aliviadas na Europa

Para muitos foram as mais longas sete semanas de sempre. Quase dois meses depois de ter sido decretado o estado de emergência ,que deixou 47 milhões retidos em casa, o fim do confinamento está a ser encarado como um balão de oxigénio.

A partir deste sábado já é possivel sair de casa para passear ou fazer desporto durante uma hora e até um quilómetro de distância de casa. Mas nas cidades com mais de cinco mil habitantes, o Governo implementou um sistema de turnos de acordo com as faixas etárias.

Cenário diferente na capital da Áustria, onde dezenas de pessoas usaram o dia do trabalhador para denunciar as medidas de confinamento. Também na Alemanha centenas de pessoas juntaram-se no centro de Berlim para comemorar o dia do trabalhador. O protesto foi pacífico mas alguns manifestantes envolveram-se em confrontos com a policia.

ESPECIAL CORONAVÍRUS